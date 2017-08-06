Сергей Кайко: «Самым увесистым камнем преткновения на пути «Сетанты Беларусь» стало «волнение» «Беларусь 5»

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко рассказал о трудностях реализации футбольного канала.

«Из всего известного вытекает, что самым увесистым камнем преткновения на пути «Сетанты Беларусь» в телевизор стало именно что «волнение» государственного «Беларусь 5» — и заодно высокопоставленных чиновников, которые увидели в шчупаке слишком опасного хищника. Хотя тот вроде как готов к мирному сосуществованию с Белтелерадиокомпанией, о чем тот же Бережков не раз говорил в своих интервью.

Так или иначе, вагончик тронулся — причем, по сведениям «Прессбола», для этого потребовалось еще одно обращение Румаса к президенту. В узких кругах и высоких кабинетах, приближенных к эпицентру, сейчас обсуждается письмо председателя БФФ, в котором тот еще раз подробно изложил главе государства преимущества нового медиапроекта, а также развеял опасения государственных контрагентов.

К примеру, о том, что если все будет хорошо и белорусскую «Сетанту» запустят, как того шчупака, в информационное поле, то новый медиасубъект готов усердствовать не только в спортивном направлении, но и в прочих — социальном, общественном, новостном и даже политическом. То есть в программе передач, если что, найдется место различным тематикам и жанрам, что сделает кабельную «Сетанту» более полноценным и менее нишевым каналом. Впрочем, это лишь одна из деталей», – сказал Кайко.