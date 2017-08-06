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Сидоренков подал в отставку с поста главного тренера «Нафтана»
07.08.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
Отметим, что «Нафтан» замыкает таблицу национального чемпионата – в активе новополочан 3 очка после 17 туров.
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков после разгромного поражения от минского «Динамо» (0:4) в матче 17-го тура чемпионата Беларуси заявил, что намерен...
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