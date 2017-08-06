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Sochi Hockey Open. Олимпийская сборная России обыграла сборную Канады

07.08.2017 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Sochi Hockey Open

Группа А

Куньлунь – Металлург Мг – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

0:1 – 12 Эллисон (Дронов, Осала)
0:2 – 33 Коварж (Денисов, Мозякин)
0:3 – 39 Мозякин
1:3 – 41 Скуайрс (Ярвинен, Верек), ГБ
 
Вратари: Хеллберг – Кошечкин

Положение команд: СКА – 6 очков (2 матча), Металлург Мг – 3 (2), Куньлунь – 0 (2). 

Группа В

Олимпийская сборная России – сборная Канады – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

1:0 – 4 Галиев (Капризов)

2:0 – 10 Федоров (Григоренко)

2:1 – 23 Норо (Эббетт, Козун)

2:2 – 29 Брюле (Рэймонд, Козун), ГБ

3:2 – 34 Любимов (Федоров, Григоренко), ГБ

Вратари: Шестеркин – Пулен

Положение команд: олимпийская сборная России – 6 очков (2 матча), сборная Канады – 2 (2), Сочи – 1 (2). 

 
 
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Sochi Hockey Open Группа А Куньлунь – Металлург Мг – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) 0:1 – 12 Эллисон (Дронов, Осала) 0:2 – 33 Коварж (Денисов, Мозякин) 0:3 – 39 Мозякин 1:3 – 41 Скуайрс (Ярвинен, Верек), ГБ...

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