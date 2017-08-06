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Сергей Гуренко: «Уровень сопротивления в чемпионате Беларуси не позволяет достойно участвовать в еврокубках»

07.08.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о причинах неудачной игры белорусских клубов в еврокубках.

- Нам чуть-чуть не хватает в еврокубках, может, проблема в чемпионате Беларуси?

– Я давно говорил: уровень сопротивления в чемпионате Беларуси не позволяет достойно участвовать в еврокубках. Нет того антуража, единоборств, борьбы, акустики.

- Реально сделать наш чемпионат лучше?

– Если мы будем только говорить и топтаться на месте, а не предпринимать какие-то шаги, то ничего у нас не изменится. Мы каждый год что-то говорим, но ничего не меняем. Какие вопросы к ребятам? Они с АЕКом сделали все, что смогли, – сказал Гуренко в эфире «Арены» на «Беларусь 1».

Напомним, в 17-м туре минское «Динамо» разгромило «Нафтан» (4:0).

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о причинах неудачной игры белорусских клубов в еврокубках.

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