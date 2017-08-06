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Сергей Гуренко: «У нас все игроки переходят из команды в команду – «цыганский табор». А легионеры никакие»
07.08.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского
Главной нашей задачей было переключиться с Лиги Европы на внутренний чемпионат. Это сложно, но ребята справились — спасибо им. Да, я благодарен парням за игру: недооценки соперника не случилось. Считаю заработанные три очка абсолютно заслуженными. Несмотря на разницу в забитых мячах в этом матче, могу сказать, что в нашем чемпионате все команды плюс-минус равны. Тренеры не волшебники — не могут сделать из игрока суперигрока, если в предыдущей команде он выступал плохо.
Вы видите, у нас все игроки в чемпионате переходят из команды в команду — своеобразная «миграция», «цыганский табор»... Легионеры никакие, приходят бесплатно или вообще являются студентами университетов. Вот и получается, что разницы колоссальной между командами нет.
Что касается игры с
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Сергей Гуренко: «У нас все игроки переходят из команды в команду – «цыганский табор». А легионеры никакие»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко дал оценку победе над новополоцким «Нафтаном» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата страны.
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