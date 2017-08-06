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Марек Зуб: «Была возможность оторваться от БАТЭ, но мы ее упустили»

07.08.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Марек Зуб прокомментировал выездную ничью с «Гомелем» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата страны.

– Это был тяжелый матч. С моей точки зрения, «Гомел»ь хорошо подготовился к этой игре, хорошо подготовился к нам – они практически ничего не дали создать у своих ворот. Конечно, были моменты, когда мы могли забить, но нам не хватало качества исполнения, не хватало правильного решения в последнюю секунду. Да, сегодня могли еще больше оторваться от БАТЭ, но чемпионат еще находится, можно сказать, на своей середине – все еще возможно.

- Как вы оцените игру Лисаковича сегодня?

– У него были моменты, чтобы отличиться и самый опасный момент в игре был тоже у него. С другой стороны, он не был так заметен на протяжении всей игры, как должен был. То же самое касается и других наших ведущих футболистов. Тем не менее, Виталий мог решить игру сегодня.

- Почему вы отпустили Алексиевича в аренду?

– Здесь сыграло роль и желание самого игрока сменить клуб, и то обстоятельство, что на протяжении того времени, что я работаю с командой, Илья не показался мне незаменимым футболистом. Поэтому такое решение. Это обычная практика в футболе.

- Насколько серьезная травма у Бушмы?

– Мы ждем, что со следующей недели он начнет тренироваться. Мы, конечно, хотим, чтобы Вова восстановился как можно быстрее, ведь, он не только очень хороший игрок, но и важный член коллектива», – сказал Зуб.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Марек Зуб прокомментировал выездную ничью с «Гомелем» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата страны.

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