Марек Зуб: «Была возможность оторваться от БАТЭ, но мы ее упустили»

Главный тренер солигорского Марек Зуб прокомментировал выездную ничью с «Гомелем» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата страны.

– Это был тяжелый матч. С моей точки зрения, «Гомел»ь хорошо подготовился к этой игре, хорошо подготовился к нам – они практически ничего не дали создать у своих ворот. Конечно, были моменты, когда мы могли забить, но нам не хватало качества исполнения, не хватало правильного решения в последнюю секунду. Да, сегодня могли еще больше оторваться от , но чемпионат еще находится, можно сказать, на своей середине – все еще возможно.

- Как вы оцените игру Лисаковича сегодня?

– У него были моменты, чтобы отличиться и самый опасный момент в игре был тоже у него. С другой стороны, он не был так заметен на протяжении всей игры, как должен был. То же самое касается и других наших ведущих футболистов. Тем не менее, Виталий мог решить игру сегодня.

- Почему вы отпустили Алексиевича в аренду?

– Здесь сыграло роль и желание самого игрока сменить клуб, и то обстоятельство, что на протяжении того времени, что я работаю с командой, Илья не показался мне незаменимым футболистом. Поэтому такое решение. Это обычная практика в футболе.

- Насколько серьезная травма у Бушмы?

– Мы ждем, что со следующей недели он начнет тренироваться. Мы, конечно, хотим, чтобы Вова восстановился как можно быстрее, ведь, он не только очень хороший игрок, но и важный член коллектива», – сказал Зуб.