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Решение об отставке Сидоренкова будет принято во вторник утром
07.08.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил Tribuna.com председатель
– Олег Анатольевич сделал это заявление на пресс-конференции, на которой руководство клуба не присутствовало. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться уже утром, – сказал Подлипский.
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Как сообщил Tribuna.com председатель «Нафтана» Леонид Подлипский, решение об отставке главного тренера команды Олега Сидоренкова будет принято утром.
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