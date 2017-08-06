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Решение об отставке Сидоренкова будет принято во вторник утром

07.08.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил Tribuna.com председатель «Нафтана» Леонид Подлипский, решение об отставке главного тренера команды Олега Сидоренкова будет принято утром.

– Олег Анатольевич сделал это заявление на пресс-конференции, на которой руководство клуба не присутствовало. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться уже утром, – сказал Подлипский.

Сидоренков подал в отставку с поста главного тренера «Нафтана»

 
 
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Как сообщил Tribuna.com председатель «Нафтана» Леонид Подлипский, решение об отставке главного тренера команды Олега Сидоренкова будет принято утром.

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