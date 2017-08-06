Решение об отставке Сидоренкова будет принято во вторник утром

Как сообщил Tribuna.com председатель Леонид Подлипский, решение об отставке главного тренера команды Олега Сидоренкова будет принято утром.

– Олег Анатольевич сделал это заявление на пресс-конференции, на которой руководство клуба не присутствовало. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться уже утром, – сказал Подлипский.

Сидоренков подал в отставку с поста главного тренера «Нафтана»