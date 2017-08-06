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Вячеслав Геращенко: «В последних матчах сошлись с сильнейшими командами Беларуси: брестским «Динамо» и БАТЭ. Но «Шахтер» тоже не подарок»
07.08.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал ничью с
– Провели достойный, хороший матч. Мы давно не играли дома, при своих болельщиках. Волею календаря в последних матчах сошлись с, на данный момент, сильнейшими командами Беларуси: брестским «Динамо» и БАТЭ. «Шахтер» – лидер нашего чемпионата, тоже не подарок. Получилась неплохая встреча в плане организации и ведения игры. Результат закономерен: могли как выиграть, так и проиграть. Но какой-то из команд было бы обидно уступить.
– Почему Рожков сыграл на месте защитника?
– У Тесака и Пыско были микротравмы, они еще не готовы играть все 90 минут, поэтому решили, что начнет Рожков, а дальше будем действовать по ситуации. Считаю, он сыграл очень хорошо, со своими обязанностями справился. Ничего нового тут нет:
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Вячеслав Геращенко: «В последних матчах сошлись с сильнейшими командами Беларуси: брестским «Динамо» и БАТЭ. Но «Шахтер» тоже не подарок»
Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0).
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