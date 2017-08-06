Зинедин Зидан: «Реал» не устал побеждать»

Главный тренер «Реала» рассказал о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА против «МЮ».

«Криштиану Роналду производит на меня очень сильное впечатление – он находится в такой же отличной форме, как и в день финала Лиги чемпионов. Факт того, что он с нами, значит очень много. Он готов сыграть. Сыграет ли – узнаем завтра.

Бэйл находится в хорошей форме и тренируется вместе со всеми. Он не играл четыре месяца, но сейчас в полном порядке.

Изменений у нас не будет. У нас много классных игроков на самых разных позициях. Завтра мы сыграем в том же ключе, что и всегда.

К матчу мы готовы. Сезон будет сложным, с каждым годом давление только растет, и к этому вызову мы готовы. Мы намерены биться за титулы. Попробуем добиться цели с помощью усердной работы. По сравнению с прошлым сезоном ничего менять не хотим.

Конечно, завтрашний матч очень важен. Мы намерены победить. Я в уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть «Реал». Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти.

С каждым годом нам все сложнее, но там нравятся такие условия. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно», – сказал Зидан.