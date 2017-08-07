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Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Шапекоэнсе»
07.08.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Гампера
Барселона Испания – Шапекоэнсе Бразилия – 5:0 (3:0)
БАРСЕЛОНА: Тер Стеген (Силлессен, 46), Пике, Умтити (Маскерано, 46), Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич, С.Роберто, Месси, Деулофеу (Денис, 46), Суарес.
Голы: 1:0 – Деулофеу (6), 2:0 – Бускетс (11), 3:0 – Месси (28), 4:0 – Суарес (54), 5:0 – Денис (74).
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Кубок Гампера Барселона Испания – Шапекоэнсе Бразилия – 5:0 (3:0) БАРСЕЛОНА: Тер Стеген (Силлессен, 46), Пике, Умтити (Маскерано, 46), Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич,...
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