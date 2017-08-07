Евгений Левченко о слова агента Милевского: «Игрок забивает 2 гола в чемпионате Беларуси, и его сразу до небес восхваляют»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал высказывание Александра Панкова об Артем Милевском, который сделал дубль за «Динамо» .

«Странные все же у нас в Украине футбольные агенты.

Футболист забивает 1-2 гола в чемпионате Беларуси, и его сразу до небес восхваляют», – написал Левченко.

Агент Милевского: «Попрошу «экспертов» закрыть рты. Артем – легендарный украинский футболист»