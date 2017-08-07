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Евгений Левченко о слова агента Милевского: «Игрок забивает 2 гола в чемпионате Беларуси, и его сразу до небес восхваляют»
07.08.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал
«Странные все же у нас в Украине футбольные агенты.
Футболист забивает 1-2 гола в чемпионате Беларуси, и его сразу до небес восхваляют», – написал Левченко.
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Евгений Левченко о слова агента Милевского: «Игрок забивает 2 гола в чемпионате Беларуси, и его сразу до небес восхваляют»
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал высказывание Александра Панкова об Артем Милевском, который сделал дубль за «Динамо» Брест.
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