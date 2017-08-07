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Посещаемость чемпионата Беларуси после 17 туров демонстрирует лучший график с 2013 года
07.08.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершился 17-й тур чемпионата Беларуси. Самым посещаемым его матчем стал «Динамо-Брест» – «Крумкачы» (4150 зрителей), худший показатель случился на матче «Нафтан» – «Динамо-Минск» (500 человек).
Средняя посещаемость 17-го тура составила 1955 человек, показатель с начала чемпионата – 2251 человек.
Посещаемость после 17 туров демонстрирует лучший график за последние три года.
2017 год – 2251 зритель
2016 год – 1571 зритель
2015 год – 1760 зрителей
2014 год – 2058 зрителей
2013 год – 2337 зрителей
Таким образом, динамика средней посещаемости в 2017 году отстает от показателя 2013 года на 86 человек.
По сравнению с сезоном-2016 посещаемость выросла на 43 процента.
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Завершился 17-й тур чемпионата Беларуси.
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