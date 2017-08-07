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Чемпионат мира. Влодарчик и Рохас завоевали золото, Семеня – бронзу, Малыщик – 10-я

07.08.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Польская спортсменка Анита Влодарчик одержала победу в метании молота на чемпионате мира в Лондоне.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Женщины

1. Анита Влодарчик (Польша) – 77,90
2. Чжэн Ван (Китай) – 75,98
3. Мальвина Копрон (Польша) – 74,76...
10. Анна Малыщик (Беларусь) – 69,43

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91
2. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,89
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,77

1500 м

1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 4.02,59
2. Дженнифер Симпсон (США) – 4.02,76
3. Кастер Семеня (ЮАР) – 4.02,90
4. Лаура Мюир (Великобритания) – 4.02,97
5. Сифан Хассан (Голландия) – 4.03,34
6. Лора Вейтман (Великобритания) – 4.04,11

Мужчины

110 м с/б

1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,04
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,14
3. Балаш Бажи (Венгрия) – 13,28
4. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,30
5. Арис Мерритт (США) – 13,31
6. Шэйн Бретуэйт (Барбадос) – 13,32
7. Орландо Ортега (Испания) – 13,37
8. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,37

 
 
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Польская спортсменка Анита Влодарчик одержала победу в метании молота на чемпионате мира в Лондоне.

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