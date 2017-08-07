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Чемпионат мира. Влодарчик и Рохас завоевали золото, Семеня – бронзу, Малыщик – 10-я
07.08.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Польская спортсменка Анита Влодарчик одержала победу в метании молота на чемпионате мира в Лондоне.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Женщины
1. Анита Влодарчик (Польша) – 77,90
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91
1500 м
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 4.02,59
Мужчины
110 м с/б
1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,04
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Польская спортсменка Анита Влодарчик одержала победу в метании молота на чемпионате мира в Лондоне.
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