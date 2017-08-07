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Севостьяник получил «неуд» за работу на матче «Минск» – БАТЭ, судья пропустит несколько туров
08.08.2017 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», главный арбитр матча 17 тура чемпионата Беларуси «Минск» – БАТЭ (1:0) Виталий Севостьяник получил неудовлетворительную оценку за работу на игре.
Рефери пропустит ближайшие несколько туров.
Напомним, после игры форвард БАТЭ Виталий Родионов отметил, что судья принял спорное решение одном из эпизодов. А после финального свистка вратарь борисовчан Сергей Веремко атаковал арбитра за что получил вторую желтую карточку и был удален.
После этого происшествия ДК АБФФ решила дисквалифицировать Веремко на пять матчей и наказать штрафом.
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Как сообщает «Прессбол», главный арбитр матча 17 тура чемпионата Беларуси «Минск» – БАТЭ (1:0) Виталий Севостьяник получил неудовлетворительную оценку за работу на...
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