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АБФФ наказала болельщика «Городеи», который нанес баротравму директору «Ислочи» во время матча с «Днепром»
08.08.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дисциплинарный комитет АБФФ на заседании 7 августа рассмотрел инцидент, который произошел на трибунах во время матча 7-го тура чемпионата Беларуси между «Городеей» и «Днепром» (2:2).
Как следует из официального письма ФК «Ислочь», находившийся в состоянии алкогольного опьянения работник Городейского сахарного комбината Андрей Гончар, приставив к уху сирену болельщика, произвел оглушительный сигнал в отношении директора ФК «Ислочь» Сергея Мельникова, нанеся тем самым баротравму.
ДК АБФФ применил в отношении Гончара дисциплинарную санкцию в виде срочного запрета на посещение стадионов при проведении матчей под эгидой АБФФ сроком на 4 месяца — с 07.08.2017 по 06.12.2017 года. Контроль за выполнением данного решения возложить на ФК «Городея» и дирекцию стадионов Республики Беларусь, где проводятся футбольные матчи АБФФ.
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АБФФ наказала болельщика «Городеи», который нанес баротравму директору «Ислочи» во время матча с «Днепром»
Дисциплинарный комитет АБФФ на заседании 7 августа рассмотрел инцидент, который произошел на трибунах во время матча 7-го тура чемпионата Беларуси между...
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