АБФФ наказала болельщика «Городеи», который нанес баротравму директору «Ислочи» во время матча с «Днепром»

Дисциплинарный комитет АБФФ на заседании 7 августа рассмотрел инцидент, который произошел на трибунах во время матча 7-го тура чемпионата Беларуси между «Городеей» и «Днепром» (2:2).

Как следует из официального письма ФК «Ислочь», находившийся в состоянии алкогольного опьянения работник Городейского сахарного комбината Андрей Гончар, приставив к уху сирену болельщика, произвел оглушительный сигнал в отношении директора ФК «Ислочь» Сергея Мельникова, нанеся тем самым баротравму.

ДК АБФФ применил в отношении Гончара дисциплинарную санкцию в виде срочного запрета на посещение стадионов при проведении матчей под эгидой АБФФ сроком на 4 месяца — с 07.08.2017 по 06.12.2017 года. Контроль за выполнением данного решения возложить на ФК «Городея» и дирекцию стадионов Республики Беларусь, где проводятся футбольные матчи АБФФ.