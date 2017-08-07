|
Кубок Салея. «Юность» в гостях у «Химика-СКА»
08.08.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня стартует Кубок Салея
Кубок Салея
Группа А
Химик-СКА – Юность
8 августа, 19.00
Положение команд: Юность – 0 (0), Брест- 0 (0), Химик-СКА – 0 (0), Шахтер – 0 (0), Беларусь U-20 – 0 (0), Динамо-Молодечно – 0 (0), Црвена Звезда 0 (0).
Группа B
Положение команд: Витебск – 0 (0), Гомель – 0 (0), Металлург – 0 (0), Неман – 0 (0), Могилев – 0 (0), Лида – 0 (0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стартует Кубок Салея Кубок Салея Группа А Химик-СКА – Юность 8 августа, 19.00 Положение команд: Юность – 0 (0), Брест- 0 (0), Химик-СКА – 0 (0), Шахтер – 0 (0), Беларусь...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии