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Кубок Салея. «Юность» в гостях у «Химика-СКА»

08.08.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня стартует Кубок Салея

Кубок Салея

Группа А

Химик-СКА – Юность

8 августа, 19.00

Положение команд: Юность – 0 (0), Брест- 0 (0), Химик-СКА – 0 (0), Шахтер – 0 (0), Беларусь U-20 – 0 (0), Динамо-Молодечно – 0 (0), Црвена Звезда 0 (0).

Группа B

Положение команд: Витебск – 0 (0), Гомель – 0 (0), Металлург – 0 (0), Неман – 0 (0), Могилев – 0 (0), Лида – 0 (0).

Календарь Кубка Салея

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня стартует Кубок Салея Кубок Салея Группа А Химик-СКА – Юность 8 августа, 19.00 Положение команд: Юность – 0 (0), Брест- 0 (0), Химик-СКА – 0 (0), Шахтер – 0 (0), Беларусь...

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