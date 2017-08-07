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Чемпионат России. СКА принимает «Анжи», «Амкар» против «Уфы»
08.08.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 5-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» примет тульский «Арсенал», ЦСКА встретится с «Тосно», а «Локомотив» – с «Рубином».
Чемпионат России
5-й тур
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В 5-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» примет тульский «Арсенал», ЦСКА встретится с «Тосно», а «Локомотив» – с «Рубином».
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