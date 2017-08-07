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Чемпионат России. СКА принимает «Анжи», «Амкар» против «Уфы»

08.08.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 5-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» примет тульский «Арсенал», ЦСКА встретится с «Тосно», а «Локомотив» – с «Рубином».

Чемпионат России

5-й тур

СКА Хабаровск – Анжи
Дата проведения
8 августа, 11.00, «им. Ленина»
превью матча текстовый онлайн статистика
Амкар – Уфа
Дата проведения
8 августа, 17.30, «стадион Звезда»
превью матча текстовый онлайн статистика
Урал – Зенит
Дата проведения
9 августа, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика
Спартак – Арсенал Тула
Дата проведения
9 августа, 19.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика
Тосно – ЦСКА
Дата проведения
9 августа, 20.00, «Электрон»
превью матча онлайн статистика
Рубин – Локомотив
Дата проведения
9 августа, 20.00, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика
Ростов – Динамо Москва
Дата проведения
9 августа, 20.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика
Ахмат – Краснодар
Дата проведения
10 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Статистика РФПЛ

Таблица РФПЛ

 
 
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В 5-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» примет тульский «Арсенал», ЦСКА встретится с «Тосно», а «Локомотив» – с «Рубином».

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