Василий Хомутовский: «Пожелаю Капскому, чтобы как можно больше вратарей из его клуба уезжало в титулованные европейские клубы, которым, например, является «Стяуа»

Белорусский специалист Василий Хомутовский в эфире программы «Время футбола» ответил председателю БАТЭ Анатолию Капскому.

Николай Ходасевич: Василий, сколько мячей вы пропустили с центра поля? Сколько в вашей карьере было детских ошибок?

Василий Хомутовский: В моей карьере было достаточно детских и дурацких ошибок. Но я в такой ситуации я пожелаю председателю правления БАТЭ, чтобы как можно больше вратарей из его клуба уезжало в сильные титулованные европейские клубы, которым, например, является бухарестская «Стяуа» — самый титулованный клуб Восточной Европы. В сильные европейские лиги, как вторая немецкая Бундеслига, которая является четвертой по посещаемости и шестой по силе лигой Европы.

Чтобы они там становились лучшими вратарями лиги, были капитанами своих клубов, а потом возвращались к нам в страну и передавали опыт следующему поколению, растили сильных вратарей, в том числе для национальной сборной. Поэтому только с улыбкой могу ответить на это высказывание.

Николай Ходасевич: Добавлю, что мы здесь не критикуем. Мы разбираем какие-то моменты, просто говорим о футболе. Это тоже нужно понимать.