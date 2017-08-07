Сергей Кайко: «Футбольный канал не претендует на бюджетное пропитание»

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко рассказал о трудностях реализации футбольного канала.

«Очевидно, что «сопротивление ближайшего окружения» громоздилось в защиту именно «Беларусь 5». Вероятно, что в «Сетанте Беларусь» кто-то рассмотрел угрозу монополии государственного спортивного вещания. С неминуемым возникновением конкуренции, причем не только творческой, но и экономической — ведь новый игрок приходит не только на голубые экраны, но и на рекламный рынок. Можно предположить, все эти летние месяцы за закрытыми дверями стороны решали, как сблизить позиции, найти компромисс и по-джентльменски договориться о правилах сосуществования на одной поляне — или, пользуясь принятой ихтиологической терминологий, в одном пруду.

Судя по всему, диалог критически застопорился. Что и вынудило Румаса взяться за перо и написать на самый верх. По нашей информации, в своем обращении глава БФФ не соглашается с государственными чиновниками по нескольким пунктам.

Во-первых — по финансированию проекта. Коль «Сетанта» по «происхождению» канал ирландский с офисом в Дублине, то предполагается, что существовать он должен не за белорусские деньги. Но новый футбольный канал на бюджетное пропитание и не претендует — и не понятно, почему его экономическая стратегия не может работать по общепринятым в Беларуси правилам ведения бизнеса. С пропорциональным уставным фондом, с привлечением кредитных средств и соответствующим распределением прибыли», – написал Кайко.

Сергей Кайко: «Самым увесистым камнем преткновения на пути «Сетанты Беларусь» стало «волнение» «Беларусь 5»