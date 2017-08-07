Главный тренер «Александрии»: «Моя задача – сделать так, чтобы ребята не дрогнули перед БАТЭ»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о настрое команды перед встречей с БАТЭ в плей-офф Лиги Европы.

– Владимир Богданович, что подумали, когда узнали результаты жеребьевки?

– БАТЭ – нормальный соперник. Рад, что достались братья-славяне. В принципе хорошо их знаем, немного даже болели за борисовчан, когда те выступали в Лиге чемпионов. Надеюсь, сможем сыграть на равных. Хотя чемпион Беларуси – фаворит, вопросов нет.

– Что именно дает БАТЭ этот статус?

– Предыдущие заслуги, еврокубковый опыт, стабильность в финансовом положении… Факторов много, но главный – это опыт. У нас его намного меньше. Поэтому моя задача – сделать так, чтобы ребята не дрогнули. Мы не очень удачно стартовали в чемпионате Украины, и сейчас много мыслей о нем. Однако поединки с БАТЭ все равно стоят особняком. Есть шанс выйти в группу Лиги Европы. Тем более ответный матч в Александрии состоится 24 августа – на Украине это большой праздник, День независимости.

– Почему вас обрадовало, что соперник – славянская команда? Недалеко ехать?

– Не только. Могли достаться «Аякс» или «Фенербахче» – такие команды, возможно, вызвали бы у игроков мандраж. С белорусами знакомы лучше. На сборах проводили спарринг с тем же минским «Динамо». Психологически будет легче. Да и перелеты недалекие. Из Беларуси сразу отправимся во Львов, где нас ждет очередной матч чемпионата Украины. Из какой-нибудь другой страны добираться было бы сложнее, – сказал Шаран.