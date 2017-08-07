Наталья Зверева: «Я живу в Минске полноценной жизнью и наслаждаюсь этим. Кайф продолжается»

Легендарная советская и белорусская теннисистка Наталья Зверева призналась, что наслаждается жизнью в Минске.

— Могли бы тренировать собственную дочь?

— Нет. Мия еще более творческая, чем я. Мне не хочется забирать у нее детство и губить ее как личность. Спорт ведь не творчество, особенно в начале карьеры. Это страшная и тяжелая рутина. Да она уже и сама сказала, что в теннис играть не хочет, а спорт ей вообще не нравится. Для общего развития я могу научить ее держать ракетку в руках, но не более.

— Вы рады, что она не пойдет по вашим стопам?

— Очень! Я даю ей почти полную свободу, на 95 процентов — она самостоятельный человек. Перешла во второй класс в обычной школе, посещает кружки. Делает то, что ей нравится. Мне не хочется забирать у дочери детство и губить ее как личность. Для общего развития я могу научить ее держать ракетку в руках, но не более.

— Какое-то время ходили слухи, что вы переехали жить в Германию.

— Это было очень давно и в другой жизни. Я живу в Минске полноценной жизнью и наслаждаюсь этим. Кайф продолжается, – сказала Зверева.