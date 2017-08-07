Клуб из чемпионата Польши интересуется Александром Глебом, футболист хочет зарплату не менее 10 тысяч евро в месяц

Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в чемпионате Польши.

Как сообщает Super Express, полузащитник ведет переговоры с одним из клубов «экстраклясы». По сведениям источника, камнем преткновения в переговорах является размер оклада — команда предлагала Глебу зарплату в 5 тысяч евро в месяц, но футболист это предложение отверг. Отмечается, что белорус хочет зарабатывать не менее 10 тысяч евро в месяц.

Напомним, минувший сезон Глеб завершал в составе «Крыльев Советов». Ранее сообщалось , что у полузащитника есть варианты продолжения карьеры в Беларуси и заграницей.