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Клуб из чемпионата Польши интересуется Александром Глебом, футболист хочет зарплату не менее 10 тысяч евро в месяц

08.08.2017 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в чемпионате Польши.

Как сообщает Super Express, полузащитник ведет переговоры с одним из клубов «экстраклясы». По сведениям источника, камнем преткновения в переговорах является размер оклада — команда предлагала Глебу зарплату в 5 тысяч евро в месяц, но футболист это предложение отверг. Отмечается, что белорус хочет зарабатывать не менее 10 тысяч евро в месяц.

Напомним, минувший сезон Глеб завершал в составе «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что у полузащитника есть варианты продолжения карьеры в Беларуси и заграницей.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в чемпионате Польши.

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