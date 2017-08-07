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Клуб из чемпионата Польши интересуется Александром Глебом, футболист хочет зарплату не менее 10 тысяч евро в месяц
08.08.2017 11:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в чемпионате Польши.
Как сообщает Super Express, полузащитник ведет переговоры с одним из клубов «экстраклясы». По сведениям источника, камнем преткновения в переговорах является размер оклада — команда предлагала Глебу зарплату в 5 тысяч евро в месяц, но футболист это предложение отверг. Отмечается, что белорус хочет зарабатывать не менее 10 тысяч евро в месяц.
Напомним, минувший сезон Глеб завершал в составе «Крыльев Советов».
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Клуб из чемпионата Польши интересуется Александром Глебом, футболист хочет зарплату не менее 10 тысяч евро в месяц
Белорусский полузащитник Александр Глеб может продолжить карьеру в чемпионате Польши.
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