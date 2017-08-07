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Николай Метлицкий: «Высшая лига? Чем та же Городея отличается от Чисти? Почему нам с такими условиями не попробовать?»
08.08.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Чисти» Николай Метлицкий рассказал о положении дел в клубе.
«Мы сами поставили себе задачу выйти в первую лигу. Если займем первое или второе место, то будем искать спонсора побогаче. Хочется пробиться в первую лигу самим, а не заняв 3-5 места.
Условия для подготовки команды в Чисти шикарные. У нас 4 спортзала, бассейн, тренажерный зал, сауна. «Крумкачы», «Ислочь» остались довольны нашими условиями. Жилья только нет. Российские команды просятся на сборы, из молодежной команда «Зенита» звонили, но проблема с жильем.
Объединение с «Молодечно»? Мне хочется развивать свой поселок, хотим, чтобы у нас был футбол.
Хотим каждые 5 лет давать 1-2 хороших игроков. Стараемся.
Высшая лига? Чем та же Городея отличается от Чисти? У нас население около 8 тысяч, в Городее – около 5 тысяч. Почему нам с такими условиями не попробовать?» – сказал Метлицкий в программе «Время футбола».
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Николай Метлицкий: «Высшая лига? Чем та же Городея отличается от Чисти? Почему нам с такими условиями не попробовать?»
Директор «Чисти» Николай Метлицкий рассказал о положении дел в клубе.
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