Сергей Ильич: «Тишкевич, Алумона, Порываев могут играть за белорусские клубы. Запрет на них пока не наложен»

Глава комитета по статусам и переходам футболистов АБФФ Сергей Ильич рассказал о футболистах, которые попади в список участников договорных матчей.

- В марте был опубликован список футболистов , которых подозревают в причастности к организации договорных матчей. Что интересно, некоторые из них до сих пор играют. Речь идет об Александре Тарликовском, Юрии Рыжко, Денисе Медведеве и Алексее Саковиче. Почему так произошло?

– В этом нет никакой сенсации, ведь по футболистам еще не принято никакого решения дисциплинарного комитета. Четко было сказано, что решения в отношении физических лиц примут после окончания расследования. И тогда они будут приниматься отдельно в отношении каждого лица. На данный момент они могут играть где угодно. Клубы сами должны решать. Если они готовы сотрудничать с игроками, которые находятся в этом списке, то это их выбор.

- Получается, и Тишкевич, и Алумона, и Порываев сейчас могут выступать за белорусские клубы?

– Запрет на них не наложен. Все решает сам клуб. Сейчас они играть могут, но если их, к примеру, дисквалифицируют через месяц, то выступать они уже не смогут.

- Многие футболисты возмутились тем, что попали в этот список. Они отрицают свою причастность и были очень удивлены. Как так вообще вышло?

– Поэтому мы и ждем окончания расследования и вступления в силу судебных решений. В материалах дела по итогам расследования будет дана четкая оценка причастности каждого лица к совершенному преступлению. А пока можно говорить все что угодно, – сказал Ильич.