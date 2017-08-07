ЧМ-2018. Беларусь начнет выступление на турнире матчем со Швецией

Чемпионат мира по хоккею с 2018 года пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

Напомним, ранее ИИХФ определила сборную Беларуси в группу А, где ей предстоит сыграть с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии. Матчи октета примет Royal Arena в Копенгагене.

Участниками турнира в группе В станут сборные Канады, Германии, США, Финляндии, Норвегии, Латвии, новичка топ-дивизиона Южной Кореи и хозяйки турнира Дании. Площадкой для команд второй группы станет Jyske Bank Boxen в Хернинге, вмещающая 11 тысяч зрителей.

Свой первый матч на турнире сборная Беларуси проведет против действующих чемпионов турнира – команды Швеции, а завершит групповой этап поединком против Словакии:

04.05.2018 – 20:15 – Швеция – Беларусь

05.05.2018 – 16:15 – Франция – Беларусь

07.05.2018 – 16:15 – Беларусь – Россия

09.05.2018 – 16:15 – Швейцария – Беларусь

11.05.2018 – 20:15 – Беларусь – Чехия

12.05.2018 – 16:15 – Австрия – Беларусь

15.05.2018 – 16:15 – Беларусь – Словакия

Четвертьфинальные поединки пройдут на обеих аренах, а вот полуфиналы, запланированные на 19 мая, и финал, ожидающий команды 20 мая, примет Royal Arena в Копенгагене.

Отметим, билетные пакеты «Моя команда», включающие квитки на все матчи сборной на групповом этапе, а также «Матчи игрового дня», позволяющие посетить все матчи, проходящие в один из игровых дней на какой-либо из арен, поступят в продажу с 1 сентября.