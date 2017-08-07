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Томас Бах: «Найден метод, который установит, вскрывались ли пробирки с допинг-пробами россиян в Сочи-2014»
08.08.2017 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что ученые нашли новый метод определения вскрытия пробирок для допинг-проб.
«Несколько недель назад был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обоснованную судебно-медицинскую экспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами», – сказал Бах.
Метод, найденный в ходе исследований в судебно-медицинском институте Лозанны, сможет помочь в расследовании по допингу в Сочи-2014.
Напомним, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что часть пробирок с допинг-пробами российских спортсменов была вскрыта, анализы были подменены.
Глава МОК выразил надежду, что экспертиза будет проведена в кротчайшие сроки для того, чтобы была возможность принять санкции в отношении России до октября этого года.
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Томас Бах: «Найден метод, который установит, вскрывались ли пробирки с допинг-пробами россиян в Сочи-2014»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что ученые нашли новый метод определения вскрытия пробирок для допинг-проб.
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