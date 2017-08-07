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Продолжается набор участников на турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Бресте! Главный приз – 1500 руб
08.08.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг, 17 августа, в Бресте состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Старт – в 19:00 в гриль-баре «Корова».
Принять участие в турнире может любой желающий. Для этого нужно собрать команду из двух человек и зарегистрировать ее
Помимо спортивной части, вас ждут подарки от организаторов, тематическая фотозона и другие сюрпризы.
Победители квалификационных этапов в октябре приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей (вторая команда получит 500 рублей).
Подробнее о турнире по настольному футболу «Grant’s Stand Together» читайте
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Продолжается набор участников на турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Бресте! Главный приз – 1500 руб
В четверг, 17 августа, в Бресте состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together».
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