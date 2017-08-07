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Продолжается набор участников на турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Бресте! Главный приз – 1500 руб

08.08.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 17 августа, в Бресте состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Старт – в 19:00 в гриль-баре «Корова».

Принять участие в турнире может любой желающий. Для этого нужно собрать команду из двух человек и зарегистрировать ее на сайте grants.tribuna.com.

Помимо спортивной части, вас ждут подарки от организаторов, тематическая фотозона и другие сюрпризы.

Победители квалификационных этапов в октябре приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей (вторая команда получит 500 рублей).

Подробнее о турнире по настольному футболу «Grant’s Stand Together» читайте в обзорном материале Tribuna.com, а также на сайте турнира. Все возникающие вопросы можно задавать в комментариях под новостью либо на электронную почту kicker@tribuna.com.

Репортаж с первого отборочного этапа турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Минске

Продолжается набор участников на турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Бресте! Главный приз – 1500 руб

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В четверг, 17 августа, в Бресте состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together».

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