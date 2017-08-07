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Tribuna Digital открывает вакансию редактора италоязычных приложений

08.08.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.

Месячная аудитория наших мобильных приложений исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет. Наш следующий шаг – дальнейшее расширение линейки клубных приложений 90live на итальянском языке.

Если вы любите европейский футбол, хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей по всему миру, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!

От вас:

– Наполнение клубных приложений контентом на итальянском языке (агрегация, рерайт, редактирование).

– Высокий уровень владения итальянским (на нем понадобится не только читать, но и писать – в том числе для тех, для кого он является родным).

– Понимание итальянского и европейского футбола (в целом или к отдельному клубу; во втором случае укажите его дополнительно в теме или теле письма).

– Хороший быстрый компьютер и все необходимые программы на нем.

– Готовность выполнить тестовое задание.

Для вас:

– Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

Информацию о себе присылайте на ik@tribuna.com с темой «Редактор италоязычных приложений Tribuna Digital».

 
 
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Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.

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