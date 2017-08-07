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Валерий Исаев: «Уровень нашего чемпионата значительно ниже уровня чемпионатов стран, чьи команды играют в групповых стадиях Лиги чемпионов»

08.08.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением об уровне белорусских команд.

- Минское «Динамо» с нынешним составом, дойдя до 3-го квалификационного раунда, прыгнуло выше головы?

– Выступило как обычно – ни лучше ни хуже, чем, допустим, в прошлом сезоне. С «Динамо» ничего экстраординарного не происходит: стиль игры не меняется, динамовцы не превращаются в симпатичную атакующую команду, которой были, скажем, «Крумкачы» при Олеге Дулубе. «Динамо» – хорошая команда для нашего чемпионата, которая на определенных краткосрочных этапах может составить конкуренцию БАТЭ. Посмотрим, что будет во втором круге чемпионата, но давайте говорить честно: то, что сейчас в верхней части таблицы развернулась борьба, в первую очередь говорит о том, что БАТЭ лихорадит, а не о том, что «Шахтер» или «Динамо» резко подтянулись.

Вы согласны с тем мнением, что по нынешнему уровню белорусские команды недостойны как минимум несколько ближайших лет играть в групповых этапах еврокубков?

– Соглашусь с тем, что на сегодня уровень нашего чемпионата значительно ниже уровня чемпионатов стран, чьи команды играют в групповых стадиях Лиги чемпионов. На сегодня это реальная картина: мы видим, в какой футбол играют наши команды, когда появляется добротный, но средний соперник – для наших клубов это непреодолимый барьер, и с каждым годом становится хуже, – сказал Исаев.

 
 
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