ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хавбек «Атлетико» Краневиттер перешел в «Зенит»

08.08.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.

24-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на четыре года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.

Этим летом петербуржцы уже подписали трех аргентинцев – полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.

Минувший сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», где в 21 матче примеры он получил 6 желтых карточек.

В сборной Аргентины Краневиттер дебютировал в сентябре 2015 года, провел 8 матчей и выиграл серебряные медали Кубка Америки.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Зенит» отдал Эрнани в аренду «Сент-Этьену»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика