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Хавбек «Атлетико» Краневиттер перешел в «Зенит»
08.08.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.
24-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на четыре года.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.
Этим летом петербуржцы уже подписали трех аргентинцев – полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.
Минувший сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», где в 21 матче примеры он получил 6 желтых карточек.
В сборной Аргентины Краневиттер дебютировал в сентябре 2015 года, провел 8 матчей и выиграл серебряные медали Кубка Америки.
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«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.
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