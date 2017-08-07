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Белорусы на ЧМ-2018 по хоккею первый матч проведут против шведов
08.08.2017 15:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею на Чемпионате мира в 2018 году первый матч проведет против команды Швеции, сообщает Sputnik.
Мировое хоккейное первенство пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Белорусы, как ранее сообщал Sputnik,
Свой стартовый матч на ЧМ-2018 сборная Беларуси проведет против
Расписание матчей:
В группе В сыграют сборные Канады, Германии, США, Финляндии, Норвегии, Латвии, Республики Корея и хозяйки турнира Дании.
Четвертьфинальные матчи пройдут 17 мая, полуфиналы — 19 мая, финал — 20 мая.
"Отметим, билетные пакеты "Моя команда", включающие квитки на все матчи сборной на групповом этапе, а также "Матчи игрового дня", позволяющие посетить все матчи, проходящие в один из игровых дней на какой-либо из арен, поступят в продажу с 1 сентября", — рассказали Sputnik в пресс-службе
Напомним, на прошлом ЧМ в Кельне и Париже белорусская команда заняла 13 место, одержав в семи матчах лишь две победы. Однако
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Поединок состоится 4 мая, белорусская дружина проведет все свои матчи в столице Дании.
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