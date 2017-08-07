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Белорусы на ЧМ-2018 по хоккею первый матч проведут против шведов

08.08.2017 15:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею на Чемпионате мира в 2018 году первый матч проведет против команды Швеции, сообщает Sputnik.

Мировое хоккейное первенство пройдет с 4 по 20 мая  в датских городах Копенгаген и Хернинг. Белорусы, как ранее сообщал Sputnik, были определены в группу А вместе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии. Сборные проведут свои встречи на Royal Arena в Копенгагене.

Свой стартовый матч на ЧМ-2018 сборная Беларуси проведет против действующих чемпионов турнира — команды Швеции, следует из календаря, опубликованного Международной федерацией хоккея.

Расписание матчей:

  • 4 мая — Швеция — Беларусь (начало матча — 21:15)
  • 5 мая — Франция — Беларусь (17:15)
  • 7 мая — Беларусь — Россия (17:15)
  • 9 мая — Швейцария — Беларусь (17:15)
  • 11 мая — Беларусь — Чехия (21:15)
  • 12 мая — Австрия — Беларусь (17:15)
  • 15 мая — Беларусь — Словакия (17:15)

В группе В сыграют сборные Канады, Германии, США, Финляндии, Норвегии, Латвии, Республики Корея и хозяйки турнира Дании.

Четвертьфинальные матчи пройдут 17 мая, полуфиналы — 19 мая, финал — 20 мая.

"Отметим, билетные пакеты "Моя команда", включающие квитки на все матчи сборной на групповом этапе, а также "Матчи игрового дня", позволяющие посетить все матчи, проходящие в один из игровых дней на какой-либо из арен, поступят в продажу с 1 сентября", — рассказали Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, на прошлом ЧМ в Кельне и Париже белорусская команда заняла 13 место, одержав в семи матчах лишь две победы. Однако подопечные Дэйва Льюсиа сохранили право выступать в элитном дивизионе

 
Теги: Минск
 
 
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Поединок состоится 4 мая, белорусская дружина проведет все свои матчи в столице Дании.

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