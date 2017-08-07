Валерий Исаев: «Думаю, как минимум до конца сезона Ермакович доработает»

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о том, возможна ли отставка главного тренера БАТЭ Александра Ермаковича.

- Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский после вылета из Лиги чемпионов отметил, что главному тренеру и начальнику команды не хватает жесткости. Не означает ли это, что Ермаковичу недолго осталось тренировать лучший белорусский клуб?

– Капский на протяжении многих лет часто высказывался по поводу своих тренеров, порой достаточно жестко. Определенные вопросы возникали у него к тому же Гончаренко, что не помешало ему доработать в БАТЭ до победного конца – до приглашения в российский чемпионат. Думаю, как минимум до конца сезона Ермакович доработает.

Возможно, выступление в Лиге Европы внесет какие-то коррективы, но даже если БАТЭ выйдет в групповой этап турнира, это, естественно, не то, на что рассчитывало руководство. Тренерскому штабу в любом случае надо спокойно работать. Преимущество БАТЭ состоит в том, что решение о назначении главного тренера в этой команде принимает один человек и он это делает сам, ни с кем не советуюсь. Нет никаких шептунов и попечительских советов, – сказал Исаев.