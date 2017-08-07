|
Сень, Ханевич, Шкурдюк и еще 27 футболистов попали в расширенный список БАТЭ на матчи против «Александрии»
08.08.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ заявил 30 футболистов на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против украинской «Александрии».
Вратари: Сергей Веремко, Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.
Защитники: Юрица Булят, Максим Володько, Виталий Гайдучик, Владислав Малькевич, Неманья Милунович, Артур Пикк, Денис Поляков, Алексей Риос, Артем Шкурдюк, Евгений Яблонский.
Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич, Алексей Ханевич.
Нападающие: Михаил Гордейчук, Владислав Мухамедов, Виталий Родионов, Анес Рушевич, Илья Сень, Николай Сигневич, Ессе Туоминен.
В данном списке значатся футболисты как из листа «А» (23 человека), так и из листа «Б» (7 игроков) клубной заявки.
При этом, согласно регламенту турнира, ФК БАТЭ вправе внести в лист «А» фамилию еще одного футболиста, но не позднее полуночи дня, предшествующего первому матчу раунда плей-офф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сень, Ханевич, Шкурдюк и еще 27 футболистов попали в расширенный список БАТЭ на матчи против «Александрии»
БАТЭ заявил 30 футболистов на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против украинской «Александрии».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии