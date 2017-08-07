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Сень, Ханевич, Шкурдюк и еще 27 футболистов попали в расширенный список БАТЭ на матчи против «Александрии»

08.08.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ заявил 30 футболистов на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против украинской «Александрии».

Вратари: Сергей Веремко, Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.

Защитники: Юрица Булят, Максим Володько, Виталий Гайдучик, Владислав Малькевич, Неманья Милунович, Артур Пикк, Денис Поляков, Алексей Риос, Артем Шкурдюк, Евгений Яблонский.

Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Юрий Кендыш, Игорь Стасевич, Алексей Ханевич.

Нападающие: Михаил Гордейчук, Владислав Мухамедов, Виталий Родионов, Анес Рушевич, Илья Сень, Николай Сигневич, Ессе Туоминен.

В данном списке значатся футболисты как из листа «А» (23 человека), так и из листа «Б» (7 игроков) клубной заявки.

При этом, согласно регламенту турнира, ФК БАТЭ вправе внести в лист «А» фамилию еще одного футболиста, но не позднее полуночи дня, предшествующего первому матчу раунда плей-офф.

 
 
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БАТЭ заявил 30 футболистов на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против украинской «Александрии».

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