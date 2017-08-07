Эпидемия гастроэнтерита на ЧМ по легкой атлетике: белорусы здоровы

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусские спортсмены не пострадали от эпидемии гастроэнтерита на Чемпионате мира по легкой атлетике, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Во вторник СМИ сообщили, что 30 человек, в том числе спортсмены, тренеры и персонал, обратились за медицинской помощью. Врачи поставили диагноз гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки, сопровождающееся рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами.

"С белорусскими атлетами, к счастью, ничего такого не произошло. Все члены делегации здоровы. Желаем скорейшего выздоровления другим спортсменам", — сообщили корреспонденту Sputnik в БФЛА.

По данным СМИ, подхватившие инфекцию спортсмены (все они с разных команд) проживают в отеле Tower Hotel. Однако руководство гостиницы заявило, что источник заболевания находится вне здания.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал в Лондоне 4 августа и завершится 13 августа. Беларусь на мировом первенстве представляют 16 спортсменов. В медальной копилке команды пока нет ни одной медали.