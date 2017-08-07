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Эпидемия гастроэнтерита на ЧМ по легкой атлетике: белорусы здоровы

08.08.2017 17:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусские спортсмены не пострадали от эпидемии гастроэнтерита на Чемпионате мира по легкой атлетике, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА). 

Во вторник СМИ сообщили, что 30 человек, в том числе спортсмены, тренеры и персонал, обратились за медицинской помощью. Врачи поставили диагноз гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки, сопровождающееся рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами. 

"С белорусскими атлетами, к счастью, ничего такого не произошло. Все члены делегации здоровы. Желаем скорейшего выздоровления другим спортсменам", — сообщили корреспонденту Sputnik в БФЛА. 

По данным СМИ, подхватившие инфекцию спортсмены (все они с разных команд) проживают в отеле Tower Hotel. Однако руководство гостиницы заявило, что источник заболевания находится вне здания. 

Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал в Лондоне 4 августа и завершится 13 августа. Беларусь на мировом первенстве представляют 16 спортсменов. В медальной копилке команды пока нет ни одной медали.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусские спортсмены не пострадали от эпидемии гастроэнтерита на Чемпионате мира по легкой атлетике, сообщили Sputnik в пресс-службе...

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