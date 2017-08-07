Александр Глеб: «Долги в «Крумкачах»? В Турции нам по четыре месяца не платили. Выходили, тренировались и играли. Без демаршей»

Белорусский полузащитник Александр Глеб порассуждал о командах в высшей лиге.

О неудачах БАТЭ

БАТЭ не хватило концентрации в игре с чешской командой. В следующем сезоне должно получиться. Уверен, что Капского не сломает эта неудача. Это его детище, он живет футболом. Что касается меня, то никаких договоренностей о возможном возвращении в Борисов не было.

Об уровне чемпионата

Уровень чемпионата Беларуси развивается и становится сильнее с каждым годом. Вкладываются деньги, например, в брестское «Динамо». Общался с их руководством, у них грандиозные планы. Думаю, у них получится. Есть все, чтобы клуб вышел на новые высоты.

О долгах в «Крумкачах»

Лично я впервые столкнулся с подобным в Турции. Тогда выходили, тренировались и играли. Без демаршей, хотя нам по четыре месяца не платили. Спросите у Путило и Кисляка, какие перед ними долги были. По-спортивному, демарш – это неправильно.

Понимаю, неприятно, что не платят. Но я бы так не поступил. Подойди сразу и скажи, что разрываешь контракт. Незаменимых нет. На их место придут другие. «Крумкачы» не лидер чемпионата, с другими исполнителями примерно тот же результат будет.