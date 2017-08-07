Вадим Сашурин: «Рыженков и Пуаре пришли тренировать и давали нагрузки «под себя», а нужно ориентироваться на подопечных»

Тренер по физподготовке Вадим Сашурин рассказал об особенности подготовки спортсменов.

«Вся сила идет от корпуса. Таз – это платформа, на которой все крепится. Моя задача – сбалансировать все мышцы, чтобы они были в тонусе. Тогда спортсмену легче усвоить технические навыки.

Идеальный будет человек, который прошел более-менее профессионально несколько видов спорта. Однако важно понимать, одно дело самому научиться, а другое – кого-то научить.

Например, в биатлоне Рыженков и Пуаре пришли тренировать и давали нагрузки «под себя», а нужно ориентироваться на подопечных. И по чуть-чуть все качества двигать», – сказал Сашурин.