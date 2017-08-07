ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вадим Сашурин: «Рыженков и Пуаре пришли тренировать и давали нагрузки «под себя», а нужно ориентироваться на подопечных»

08.08.2017 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер по физподготовке Вадим Сашурин рассказал об особенности подготовки спортсменов.

«Вся сила идет от корпуса. Таз – это платформа, на которой все крепится. Моя задача – сбалансировать все мышцы, чтобы они были в тонусе. Тогда спортсмену легче усвоить технические навыки.

Идеальный будет человек, который прошел более-менее профессионально несколько видов спорта. Однако важно понимать, одно дело самому научиться, а другое – кого-то научить.

Например, в биатлоне Рыженков и Пуаре пришли тренировать и давали нагрузки «под себя», а нужно ориентироваться на подопечных. И по чуть-чуть все качества двигать», – сказал Сашурин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер по физподготовке Вадим Сашурин рассказал об особенности подготовки спортсменов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб: «Сборной Беларуси по ходу циклов не хватало мастерства. Нужно уезжать в более сильные чемпионаты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика