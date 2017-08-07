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Сергей Фурсенко: «Через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов»
08.08.2017 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о перспективах клуба после подписания Матиаса Краневиттера.
«Матиас – это сильный исполнитель, который, безусловно, прибавит мощности нашей средней линии. Наш футбол станет еще более конкурентным.
Манчини сейчас собирает очень молодых и перспективных аргентинских игроков. Можно сказать, что это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», – сказал Фурсенко в эфире «Матч ТВ».
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Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о перспективах клуба после подписания Матиаса Краневиттера.
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