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Вопрос об отставке Сидоренкова руководство «Нафтана» рассмотрит в среду
08.08.2017 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков продолжает находиться в должности.
После разгромного (0:4) поражения от минского «Динамо» он подал заявление об отставке, однако оно не получило ход.
Сообщается, вопрос будет решаться в среду.
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Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков продолжает находиться в должности.
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