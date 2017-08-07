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Долидович начал сбор 30 тысяч рублей для участия в Играх-2018

08.08.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович начал сбор средств для участия в Играх-2018.

«Всем привет.

Меня зовут Сергей Долидович, мне 44 года. На протяжении последних 25 лет я являюсь лучшим лыжником Беларуси. На моем счету победы на этапах Кубка мира, более 30 званий чемпиона страны. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году я занял 5-е место.

Так получилось, что в силу разных обстоятельств я не имею возможности тренироваться с национальной сборной. В какой-то момент кто-то посчитал, что Долидович слишком стар для того, чтобы оставаться лучшим лыжником Беларуси. Мне кажется, это несправедливо, когда моя главная вина – возраст. Готов доказать на лыжне, что именно я достоин представлять страну на Олимпиаде-2018.

Сейчас я могу тренироваться самостоятельно в Раубичах, благо пока с меня не требуют денег за использование спорткомплекса. Моей спортивной пенсии в 350 рублей хватает на транспортные расходы и питание. Однако для того, чтобы попасть на Олимпиаду, необходимо принять участие в отборочных соревнованиях и пройти сборы за рубежом. По моим подсчетам, подготовка на уровне национальной сборной обойдется в 30 тысяч рублей. Эту сумму необходимо собрать к началу октября.

Подробная смета будет опубликована в одном из ближайших постов этого блога. Также я готов подробно рассказывать обо всех этапах подготовки – в социальных сетях и здесь, в блоге на Talaka.by», – говорит в своем обращении Долидович.

Поддержать спортсмена можно здесь.

 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович начал сбор средств для участия в Играх-2018.

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