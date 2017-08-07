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Лига чемпионов. БГК стартует в турнире домашним матчем с польским «Виве»
08.08.2017 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стало известно расписание пяти стартовых раундов БГК имени Мешкова в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов
БГК имени Мешкова – Виве
16 сентября, 17.00
ПСЖ – БГК имени Мешкова
24 сентября, 17.00
БГК имени Мешкова – Веспрем
30 сентября, 17.00
Ольборг – БГК имени Мешкова
8 октября, 16.50
Целе – БГК имени Мешкова
14 октября, 19.00
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Стало известно расписание пяти стартовых раундов БГК имени Мешкова в Лиге чемпионов.
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