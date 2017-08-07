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Лига чемпионов. БГК стартует в турнире домашним матчем с польским «Виве»

08.08.2017 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стало известно расписание пяти стартовых раундов БГК имени Мешкова в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов

БГК имени Мешкова – Виве

16 сентября, 17.00

ПСЖ – БГК имени Мешкова

24 сентября, 17.00

БГК имени Мешкова – Веспрем

30 сентября, 17.00

Ольборг – БГК имени Мешкова

8 октября, 16.50

Целе – БГК имени Мешкова

14 октября, 19.00

 
 
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Стало известно расписание пяти стартовых раундов БГК имени Мешкова в Лиге чемпионов.

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