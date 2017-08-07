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Чемпионат мира. Шпотакова выиграла золото в метании копья, Холодович – 6-я
08.08.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чешская спортсменка Барбора Шпотакова выиграла золото в метании копья на чемпионате мира в Лондоне, белоруска Татьяна Холодович заняла шестое место.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Женщины
Копье
1, Барбора Шпотакова (Чехия) – 66,76
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Чешская спортсменка Барбора Шпотакова выиграла золото в метании копья на чемпионате мира в Лондоне, белоруска Татьяна Холодович заняла шестое место.
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