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Чемпионат мира. Шпотакова выиграла золото в метании копья, Холодович – 6-я

08.08.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чешская спортсменка Барбора Шпотакова выиграла золото в метании копья на чемпионате мира в Лондоне, белоруска Татьяна Холодович заняла шестое место.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Женщины

Копье

1, Барбора Шпотакова (Чехия) – 66,76
2. Ли Линвэй (Китай) – 66,25
3. Лу Хуэйхуэй (Китай) – 65,26
4. Сара Колак (Хорватия) – 64,95
5. Эда Тугсуж (Турция) – 64,52
6. Татьяна Холодович (Беларусь) – 64,05
7. Катрина Молитор (Германия) – 63,75

 
 
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Чешская спортсменка Барбора Шпотакова выиграла золото в метании копья на чемпионате мира в Лондоне, белоруска Татьяна Холодович заняла шестое место.

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