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БАТЭ обратился в АБФФ с просьбой поменять местами 20-й и 21-й тур чемпионата Беларуси

08.08.2017 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В адрес Департамента по проведению соревнований АБФФ поступило ходатайство от БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры.

Борисовчане просят рассмотреть такую возможность «в связи с подготовкой и участием клуба в матчах раунда плей-офф Лиги Европы, а также в целях качественной подготовки национальной и молодежной сборных».

24 августа БАТЭ предстоит сыграть ответную встречу за выход в групповую стадию Лигу Европы с украинской «Александрией», а через три дня, согласно нынешнему расписанию, у чемпиона страны поединок национального первенства с «Шахтером», который опережает конкурента на 4 очка.

Календарь БАТЭ

 
 
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В адрес Департамента по проведению соревнований АБФФ поступило ходатайство от БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры.

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