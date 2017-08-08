БАТЭ обратился в АБФФ с просьбой поменять местами 20-й и 21-й тур чемпионата Беларуси

В адрес Департамента по проведению соревнований АБФФ поступило ходатайство от БАТЭ поменять местами 20-й и 21-й туры.

Борисовчане просят рассмотреть такую возможность «в связи с подготовкой и участием клуба в матчах раунда плей-офф Лиги Европы, а также в целях качественной подготовки национальной и молодежной сборных».

24 августа БАТЭ предстоит сыграть ответную встречу за выход в групповую стадию Лигу Европы с украинской «Александрией», а через три дня, согласно нынешнему расписанию, у чемпиона страны поединок национального первенства с «Шахтером», который опережает конкурента на 4 очка.

Календарь БАТЭ