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Татьяна Холодович: «Удача не на моей стороне. Не везет мне ни на Олимпиадах, ни на мировых стартах»

08.08.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская метательница копья Татьяна Холодович оценила свое выступление на чемпионате мира, где она заняла шестое место.

«Сегодня самочувствие было лучше, чем в квалификации. Но что-то пошло не так. Как обычно, удача не на моей стороне. Не везет мне ни на Олимпиадах, ни на мировых стартах.

Но ничего, будем двигаться дальше, есть, над чем работать и это хорошо. По поводу соперниц могу сказать, что ожидала победы от Барборы, но честно, ждала результатов за 68 метров.

Тем не менее, я рада, что выиграла европейка, Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира! Все нюансы мы обсудим с тренером, все проанализируем и будем работать дальше», – сказала Холодович.

 
 
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Белорусская метательница копья Татьяна Холодович оценила свое выступление на чемпионате мира, где она заняла шестое место.

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