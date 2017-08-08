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Татьяна Холодович: «Удача не на моей стороне. Не везет мне ни на Олимпиадах, ни на мировых стартах»
08.08.2017 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская метательница копья Татьяна Холодович оценила свое выступление на чемпионате мира, где она заняла шестое место.
«Сегодня самочувствие было лучше, чем в квалификации. Но что-то пошло не так. Как обычно, удача не на моей стороне. Не везет мне ни на Олимпиадах, ни на мировых стартах.
Но ничего, будем двигаться дальше, есть, над чем работать и это хорошо. По поводу соперниц могу сказать, что ожидала победы от Барборы, но честно, ждала результатов за 68 метров.
Тем не менее, я рада, что выиграла европейка, Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира! Все нюансы мы обсудим с тренером, все проанализируем и будем работать дальше», – сказала Холодович.
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Белорусская метательница копья Татьяна Холодович оценила свое выступление на чемпионате мира, где она заняла шестое место.
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