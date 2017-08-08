Татьяна Холодович: «Удача не на моей стороне. Не везет мне ни на Олимпиадах, ни на мировых стартах»

Белорусская метательница копья Татьяна Холодович оценила свое выступление на чемпионате мира, где она заняла шестое место.

«Сегодня самочувствие было лучше, чем в квалификации. Но что-то пошло не так. Как обычно, удача не на моей стороне. Не везет мне ни на Олимпиадах, ни на мировых стартах.

Но ничего, будем двигаться дальше, есть, над чем работать и это хорошо. По поводу соперниц могу сказать, что ожидала победы от Барборы, но честно, ждала результатов за 68 метров.

Тем не менее, я рада, что выиграла европейка, Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира! Все нюансы мы обсудим с тренером, все проанализируем и будем работать дальше», – сказала Холодович.