МИНСК, 8 авг — Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв английский "Манчестер Юнайтед", сообщает Sputnik.

Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов "Реалом" и "Манчестер Юнайтед", выигравшим Лигу Европы, прошел в Скопье (Македония) на стадионе "Филипп II". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Зинедина Зидана. В составе победителей отметились Каземиро (24-я минута) и Иско (52-я), у манкунианцев на забил Ромелу Лукаку (62).

Ранее "сливочные" побеждали в Суперкубке в 2002, 2014 и 2016 годах. По количеству побед в Суперкубке "Королевский клуб" занимает третье место, уступая итальянскому "Милану"(1989, 1990, 1994, 2003, 2007) и испанской "Барселоне" (1992, 1997, 2009, 2011, 2015). Вместе с тем "Реал" повторил достижение "Милана", сумев выиграть Суперкубок два раза подряд.

"МЮ" выигрывал трофей один раз.