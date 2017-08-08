МИНСК, 8 авг — Sputnik. Известный белорусский лыжник Сергей Долидович, завершивший карьеру в этом году, собирает деньги на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sputnik.



© Sputnik/ Владимир Нестерович Легендарный белорусский лыжник Долидович завершил карьеру

В марте этого года Долидович объявил о завершении карьеры. Последними официальными соревнованиями стал для него Чемпионат мира в финском Лахти. Перед планетарным первенством он признался: "Я не чувствую в себе больше ни сил, ни запаса, ни драйва для того, чтобы продолжать карьеру". "Я мог бы поехать на Олимпиаду в седьмой раз, но это не тот рекорд, который может заинтересовать. Пришло время остановиться", — сказал Долидович.

"Еще я готов полгода грызть землю, снег и лед, чтобы достойно представить Беларусь на Олимпийских играх. Если вы меня поддержите — это будет означать, что я кому-то интересен и в этом во всем есть смысл. Все знают, что такое американская мечта. У меня есть вот такая белорусская мечта", — говорится в его открытом обращении на сайте talaka.by .

Долидович подчеркнул, что не гарантирует медалей, но приложит к завоеванию награды максимум усилий. "Пока мне удавалось выступать на каждой последующей (кроме Ванкувера-2010) Олимпиаде лучше, чем на предыдущей", — сказал он. (На играх-2014 в Сочи лыжник стал пятым — Sputnik).

По словам Долидовича, для поездки в Пхенчхан ему необходимо 30 тысяч рублей, сумму нужно собрать к началу октября. Тренируется лыжник самостоятельно в Раубичах. "В какой-то момент кто-то посчитал, что Долидович слишком стар для того, чтобы оставаться лучшим лыжником Беларуси. Мне кажется, это несправедливо, когда моя главная вина — возраст. Готов доказать на лыжне, что именно я достоин представлять страну на Олимпиаде-2018", — сказал он.

"В мире всего два человека в зимних видах спорта принимали участие в семи Олимпиадах: российский саночник Демченко и легендарный японский прыгун Касаи. Так же, как и у меня, шесть Олимпиад у Бьорндалена (многократный чемпиона мира Уле Эйнар Бьорндален — Sputnik). Сегодня он готовится к седьмой, и я тоже хочу", — сказал 44-летний Долидович.

Долидович, напомним, участвовал в шести подряд Олимпиадах (1994-2014) и 12 ЧМ. Лучшими его результатами были пятое место в Сочи-2014 и четвертое на ЧМ-2011 в Холмеколлене.