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Marca: «Боруссия» Д не продаст Дембеле «Барселоне» дешевле 150 млн евро
09.08.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дортмундская «Боруссия» не собирается отпускать форварда Усмана Дембеле в «Барселону» менее чем за 150 миллионов евро.
Немецкий клуб увеличил сумму компенсации за 20-летнего француза после того, как каталонцы продали нападающего Неймара «ПСЖ» за 222 млн.
Директор «Барселоны» Рауль Санллехи, прибывший на переговоры в Дортмунд, попытается сбить цену до 120 млн.
Ранее стало известно, что «Барселона» уже согласовала с Дембеле личный контракт.
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Дортмундская «Боруссия» не собирается отпускать форварда Усмана Дембеле в «Барселону» менее чем за 150 миллионов евро.
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