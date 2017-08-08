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Marca: «Боруссия» Д не продаст Дембеле «Барселоне» дешевле 150 млн евро

09.08.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дортмундская «Боруссия» не собирается отпускать форварда Усмана Дембеле в «Барселону» менее чем за 150 миллионов евро.

Немецкий клуб увеличил сумму компенсации за 20-летнего француза после того, как каталонцы продали нападающего Неймара «ПСЖ» за 222 млн.

Директор «Барселоны» Рауль Санллехи, прибывший на переговоры в Дортмунд, попытается сбить цену до 120 млн.

Ранее стало известно, что «Барселона» уже согласовала с Дембеле личный контракт.

 
 
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Дортмундская «Боруссия» не собирается отпускать форварда Усмана Дембеле в «Барселону» менее чем за 150 миллионов евро.

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