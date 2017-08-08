Жозе Моуринью о голе Каземиро: «С системой видеоповторов счет был бы 1:1»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Реала» в Суперкубке Испании (1:2) остался недоволен работой судейской бригады Джанлуки Рокки из-за возможного офсайда в эпизоде с первым голом мадридцев.

«Мы проиграли 1:2, это говорит о том, что разница минимальная, и один из голов был забит из офсайда. С системой видеоповторов счет был бы 1:1.

Когда на поле вышел Криштиану Роналду, судья проявил свое уважение к этому выдающемуся игроку.

Когда он захотел пробить штрафной, судья дал свисток», – сказал Моуринью.



