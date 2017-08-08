ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жозе Моуринью о голе Каземиро: «С системой видеоповторов счет был бы 1:1»

09.08.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Реала» в Суперкубке Испании (1:2) остался недоволен работой судейской бригады Джанлуки Рокки из-за возможного офсайда в эпизоде с первым голом мадридцев.

«Мы проиграли 1:2, это говорит о том, что разница минимальная, и один из голов был забит из офсайда. С системой видеоповторов счет был бы 1:1.

Когда на поле вышел Криштиану Роналду, судья проявил свое уважение к этому выдающемуся игроку.

Когда он захотел пробить штрафной, судья дал свисток», – сказал Моуринью.

Жозе Моуринью о голе Каземиро: «С системой видеоповторов счет был бы 1:1»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Реала» в Суперкубке Испании (1:2) остался недоволен работой судейской бригады Джанлуки Рокки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Зинедин Зидан: «Криштиану в запасе – это было запланировано, он тренировался всего три дня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика