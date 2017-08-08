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Зинедин Зидан: «Криштиану в запасе – это было запланировано, он тренировался всего три дня»
09.08.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «МЮ» в матче за Суперкубок Европы (2:1).
«Мы проделали отличную работу и очень рады. В первой половине матча мы были великолепны. Во втором тайме мы меньше владели мячом и сталкивались с трудностями, но это нормально. У нас очередной большой трофей, мы здорово начинаем сезон.
Секрет «Реала»? Секрет в нашей команде и людях, которые с нами работают.
Тяжело ли было оставить Криштиану в запасе? Нет, это было запланировано, он тренировался всего три дня. Но было важно, что он присоединился к нам, с ним все в порядке и он уже думает о воскресной игре.
Иско уже заслужил новый контракт, он забил, сыграв так, как только умеет он... Он прибавляет и прибавляет», – сказал Зидан.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «МЮ» в матче за Суперкубок Европы (2:1).
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