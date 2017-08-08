ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зинедин Зидан: «Криштиану в запасе – это было запланировано, он тренировался всего три дня»

09.08.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «МЮ» в матче за Суперкубок Европы (2:1).

«Мы проделали отличную работу и очень рады. В первой половине матча мы были великолепны. Во втором тайме мы меньше владели мячом и сталкивались с трудностями, но это нормально. У нас очередной большой трофей, мы здорово начинаем сезон.

Секрет «Реала»? Секрет в нашей команде и людях, которые с нами работают.

Тяжело ли было оставить Криштиану в запасе? Нет, это было запланировано, он тренировался всего три дня. Но было важно, что он присоединился к нам, с ним все в порядке и он уже думает о воскресной игре.

Иско уже заслужил новый контракт, он забил, сыграв так, как только умеет он... Он прибавляет и прибавляет», – сказал Зидан.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «МЮ» в матче за Суперкубок Европы (2:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» вышел на второе место по числу побед в Суперкубке Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика