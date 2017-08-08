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«Реал» вышел на второе место по числу побед в Суперкубке Европы

09.08.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Европы (2:1).

Королевский клуб в четвертый раз стал обладателем трофея, опередив «Ливерпуль» (3 победы).

Опережают мадридцев только «Барселона» и «Милан» – по пять побед в Суперкубке.

 
 
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«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Европы (2:1).

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