«Реал» вышел на второе место по числу побед в Суперкубке Европы

«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Европы (2:1).

Королевский клуб в четвертый раз стал обладателем трофея, опередив «Ливерпуль» (3 победы).

Опережают мадридцев только «Барселона» и «Милан» – по пять побед в Суперкубке.