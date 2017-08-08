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Братья-близнецы Васильцы из речицкого «Спутника»: «Совмещать работу и футбол очень сложно»

09.08.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Братья-близнецы Васильцы из речицкого «Спутника» рассказали о том, как совмещают основную работу с футболом.

– Вы работаете в РУТТ водителями. Какие обстоятельства привели вас к данной специализации?

Юрий: В РУТТ у нас работает и отец. Но нельзя сказать, что мы пришли в эту организацию по его стопам. Скорее, так просто сложились обстоятельства.

Игорь: После того как мы вернулись в Речицу из Гомеля, где играли в местном клубе, поступило предложение играть за мини-футбольный клуб «Речица» и попутно работать. Нам такой вариант показался интересным. И вот так мы оказались в РУТТ. Наш рабочий график – с 8 утра до 5 вечера. Я езжу на УАЗике, Юра – на «газели». Я занимаюсь больше перевозкой людей, а брат – грузов.

– Совмещать футбол с работой сложно?

Игорь: Мы тренируемся после работы вместе с командой три раза в неделю. У остальных игроков – недельный цикл. В начале недели они тренируются в Гомеле, а со среды заезжают в Речицу.

Юрий: Вообще, совмещать работу и футбол очень сложно. Не всегда мы успеваем освободиться к тренировке. У Игоря иногда случалось так, что он по две недели не успевал на тренировочные занятия.

Игорь: Но, несмотря ни на что, после работы летим на тренировку. По правде сказать, делаем это с большим желанием. Очень любим футбол. Да и досуг получается более разнообразным.

Юрий: Если бы футбол не приносил удовольствия, мы бы не были в этой команде.

– Как на основном месте работы относятся к вашему совместительству?

Юрий: Работа – на первом месте. Поблажек нам никаких не делают. И на тренировки пораньше тоже никто не отпускает.

Игорь: Стараемся успевать и там, и там. Вот я приехал в ночь на воскресенье из Пинска, а в 8 утра уже был на рабочем месте. При возможности стараешься, чтобы рабочий график не совпадал с днем игры.

 
Теги: Гомель
 
 
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Братья-близнецы Васильцы из речицкого «Спутника» рассказали о том, как совмещают основную работу с футболом.

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